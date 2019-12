Mit seinem Tod hatte wohl niemand gerechnet! Am Sonntag schockierte diese schreckliche Nachricht die Fans: Der Rapper Juice Wrld (21) starb am Flughafen von Chicago an den Folgen eines Krampfanfalls. Nachdem er aus seinem Privatjet gestiegen war, brach der Musiker plötzlich zusammen und spuckte sogar Blut. Nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus herrschte traurige Gewissheit, der junge Künstler musste für tot erklärt werden. Jetzt wurde auch bekannt: Nur wenige Stunden vor seinem Tod war Juice offenbar noch zu Scherzen aufgelegt.

"Es sah aus, als wäre alles in Ordnung und jeder, Juice Wrld inklusive, war gut gelaunt – bis zur Landung", schreibt sein Kumpel DJ Akademiks auf Twitter. Dazu postet er ein Video, das den Toten und seine Freunde nur wenige Momente vor dem tragischen Anfall in ihrem Privatjet zeigt. Darauf ist beispielsweise zu sehen, wie der 21-Jährige einen seiner schlafenden Kollegen mit Wasser bespritzt. Die Jungs lachen und freuen sich gemeinsam über den Streich. Dass Juice Wrld nur kurz darauf aus dem Leben gerissen wird, ahnte zu diesem Zeitpunkt offenbar noch niemand in der Runde.

Auch viele Stars zeigen sich vom Tod des Rap-Talents schockiert. Die Sängerinnen Ellie Goulding (32) und Camila Cabello (22) sprachen unter anderem im Netz ihr Beileid aus. Auch das Model Amber Rose (36) meldete sich bereits auf Instagram zu Wort: "Verdammt, nicht mein Junge – ruhe in Frieden." Dazu postete sie einen Clip, der sie zusammen mit dem Verstorbenen zeigt.

mjt/AdMedia/ ActionPress Rapper Juice Wrld

ZUMA Wire / Zuma Press Rapper Juice Wrld beim Bonnaroo Music and Arts Festival

Instagram / amberrose Juice Wrld und Amber Rose



