Alena Gerber (30) ist der Inbegriff von topfit! Bereits im jungen Alter von 13 Jahren wurde das Model von einer Agentur entdeckt – seitdem nahm die Blondine an einer Reihe von Misswahlen teil und war 2008 sogar im Playboy abgedruckt. Im Netz überrascht die Moderatorin ihre Community immer wieder mit heißen Schnappschüssen ihres durchtrainierten Körpers: Bei einer neuen Aufnahme, die Alena bei Instagram postete, kamen ihren Anhängern in Bezug auf die Muskelpracht jedoch erstmalig Zweifel!

Nach dem Boxtraining meldete sich die Beauty am vergangenen Montagmorgen via Instagram mit einem sexy Spiegelselfie – dabei wanderten alle Blicke auf die Bauchmitte der 30-Jährigen: Der perfekt definierte Sixpack wirkt fast schon zu makellos, um wahr zu sein! "Ist das echt oder drauf gemalt?", munkelten bereits nach wenigen Minuten die ersten Nutzer in den Kommentaren. Ein anderer User wagte sogar den Schritt und tippte auf eine Airbrush-Modellierung. Hat die Frau von Fußballprofi Clemens Fritz (39) tatsächlich mit Farbschattierungen nachgeholfen?

Aufgrund der regelmäßigen Sporteinheiten und des gesunden Lebensstils, den die 30-Jährige pflegt, wäre ihr ein knackiger Body jedenfalls zuzutrauen! Die Münchenerin nahm die Verwirrung der Fans wegen ihres Sixpack-Bauches gelassen: "Ich male mir den jeden Morgen mit dunklem Rouge auf", witzelte die Sportskanone und befeuerte damit die Vermutungen nur noch mehr.

