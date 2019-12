Laura Müller (19) lüftet beim Shoppen ihren Hintern! Die 19-jährige Freundin von Michael Wendler (47) präsentiert sich im Netz immer wieder in knappen Outfits – und trägt auf Fotos häufig Oberteile, die ihr Dekolleté besonders gut zur Geltung bringen. Privat scheint die Blondine einen ähnlich freizügigen Kleidungsstil zu bevorzugen: Beim Shoppen stellte Laura nun zwar nicht ihre Brüste, dafür aber ihren Popo zur Schau!

Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin und den Schlagerstar im Laden "Publix" in Florida. Ob Laura bei dem Ausflug Hitzewallungen hatte? Immerhin bedeckten ihre weißen Hotpants nur beinahe zur Hälfte ihre Pobacken! Auch obenherum zeigte der TV-Star viel Haut und trug ein schulterfreies Oberteil! Michael war dagegen offenbar nicht so warm wie seiner Partnerin: Der Sänger kombinierte ein weißes Hemd zu einer langen Jeans.

Bereits im Sommerhaus bewies Laura, dass sie kein Problem damit hat, ihre Kehrseite in der Öffentlichkeit zu zeigen: Sie lief immer wieder in knappen Höschen durch die Unterkunft. Ihr Po sorgte sogar für Gesprächsstoff zwischen Michael und Mitbewohner Willi Herren: "Nina"-Interpret Michael bot Willi in der Show an, Lauras Hinterteil anzufassen!

ActionPress Laura Müller in Oberhausen, 2019

TV NOW / Seema Media Laura Müller und Michael Wendler

Meister,Marco / ActionPress Laura Müller in Bremen, 2019

