Was für eine süße Überraschung! Dieter Bohlen (65) hat in den vergangenen Monaten die Bühnen Deutschlands gerockt: Der Pop-Titan besuchte mit seiner "Mega-Tournee" acht Städte in Deutschland und der Schweiz und begeisterte mit seinen Hits, wie "You're My Heart, You're My Soul" das Publikum in den Konzerthallen. Auf der Bühne ist Bohlen der Star – abseits stärkt ihm seine Freundin Carina Walz den Rücken und ist an seiner Seite. Obwohl sich die Brünette eigentlich eher im Hintergrund hält, hat sie ihrem Partner jetzt eine große Überraschung gemacht!

Denn Carina hat sich zu Dieters finalem Song auf seiner Tour zu ihm aufs Podium gewagt! "Welch Überraschung! Carina ist zum Abschluss der Tour auf die Bühne gekommen", freute sich der DSDS-Juror auf Instagram. Von diesem schönen Augenblick hat der 65-Jährige auch ein Video für seine Netz-Follower veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie Dieter noch voll in seinem Element vor zahlreichen jubelnden Fans den Hit "We Have A Dream" singt und seine Liebste mit einem riesigen "Dieter"-Schild um den Hals zu ihm huscht.

Völlig überwältigt macht der Produzent seiner schönen Begleiterin eine Liebeserklärung: "Ja Leute, ihr seid mir jetzt 35 Jahre treu. Ich finde das wahnsinnig, dass ihr mit mir durch dick und dünn gegangen seid! Carina geht mit mir auch seit 13 Jahren durch dünn – und auch mal dick. Ich hoffe, dass du mir auch noch 35 Jahre treu bleibst, weil ich dich echt, echt lieb hab!" Die Turteltauben lernten sich 2006 im Urlaub unter Palmen kennen und sind seitdem ein Herz und eine Seele.

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz beim Tour-Abschluss der "Mega-Tournee"

