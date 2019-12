Was treiben die Dancing on Ice-Teilnehmer eigentlich während der Show, wenn die Kameras mal nicht auf sie gerichtet sind? Jeden Freitag stellen die Promi-Teilnehmer ab 20:15 Uhr in Sat.1 ihr Können mit ihrer Performance unter Beweis. Zwischen den einzelnen Auftritten oder während einer Werbepause verbringen die Kandidaten die Zeit vermutlich mit Warten – oder etwa doch nicht? Promiflash hat einen Blick hinter die Kulissen ergattert und die Kandidaten dazu befragt!

Nadine Angerer (41) plauderte mit Promiflash und verriet, was den Zuschauer vor den Bildschirmen womöglich entgeht. Von wilden Partys ist dabei offenbar keine Spur. "Backstage feuern wir die anderen an, trinken fleißig Tee, essen ein paar Proteine", klärte die ehemalige Fußballspielerin auf. Meistens würden alle zusammensitzen und sich die Auftritte der Konkurrenten anschauen. Dabei komme auch das gegenseitige Anfeuern nicht zu kurz.

Für Lina Larissa Strahl (21) kommt es aber auch ganz darauf an, wann welcher Teilnehmer mit seiner Kür dran ist. "Du bist natürlich die ganze Zeit total aufgeregt. Deswegen läuft man im Eisbereich eigentlich immer auf und ab. Manchmal setzt man sich kurz hin und atmet durch", ergänzte die Sängerin. "Aber an sich sind wir alle Feuer und Flamme – drei Stunden lang", verriet die 21-Jährige abschließend.

