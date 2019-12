Angelina Heger (27) bekommt süße Unterstützung von Sebastian Pannek (33)! Am Sonntag sorgten die frühere Bachelor-Finalistin und der einstige Rosen-Kavalier für die Baby-News der Woche: Nach knapp einem Jahr Beziehung erwarten die beiden Reality-TV-Darsteller Nachwuchs! Auf aktuellen Bildern ist der wachsende Bauch der Influencerin sogar schon gut zu erkennen. Doch nicht nur Angelinas Körpermitte wird üppiger – Basti "kugelt" jetzt mit seiner Liebsten mit!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige am Montag eine lustige Collage: Auf der linken Seite sieht man die Hundebesitzerin vor einem üppig geschmückten Tannenbaum posieren, ihre kleine Wölbung setzt sie dabei mit einem engen Kleid in Szene und hat liebevoll die Hand auf ihre Körpermitte gelegt. Auf der rechten Seite steht Sebastian in derselben Pose – ebenfalls mit leicht gewölbtem Bauch! Die nebeneinanderliegenden Schnappschüsse versah Angelina mit dem Hashtag "Kugelzeit".

Für die beiden Turteltauben sind ihre baldigen Rollen als Mama und Papa ein großer Segen: "Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern!", erklärte das Paar unter dem allerersten Schwanger-Foto. In welchem Monat Angelina aktuell ist, verriet sie bislang nicht.

Chris Emil Janßen/ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

