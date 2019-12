Angelina Heger (27) macht aktuell eine aufregende Phase durch: Sie ist zum ersten Mal schwanger. Der Vater ihres ungeborenen Kindes ist Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33). Lange bevor sie mit ihm glücklich wurde, nahm sie 2014 selbst bei "Der Bachelor" teil und kämpfte um das Herz des damaligen Junggesellen Christian Tews (39) – und schaffte es immerhin bis ins Finale. Der inzwischen 39-Jährige ließ es sich nun nicht nehmen, seiner damaligen Rosenanwärterin zur Schwangerschaft zu gratulieren!

In einer Videobotschaft für RTL richtete er sich an die freudigen Eltern in spe: "Wow, ein Bachelor-Baby! Liebe Angelina, lieber Sebastian, auch von meiner Seite aus natürlich alles Gute. Herzlichen Glückwunsch", sprach er begeistert. Er könne ihnen aus Erfahrung sagen, dass sie sich auf eine spannende Zeit freuen dürfen. Die Nächte würden nach der Geburt kurz und anstrengend sein, aber: "Irgendwie so mit einem kleinen Kinderlächeln ist der ganze Stress wieder wett. Also, ihr werdet Spaß haben. Ich finde, ihr passt super zusammen", fügte er noch hinzu. Das bevorstehende Elternglück gönne er ihnen von Herzen.

Auch für Christian gab es nach seiner Zeit als Bachelor ein Happy End: Im Sommer 2015 heiratete er Claudia Lösch auf den Seychellen. Noch im selben Jahr wurden sie Eltern von den Zwillingsmädchen Marlena und Paulina. Seine heutige Ehefrau hatte zwei eigene Kinder in die Beziehung mitgebracht.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek im Dezember

Anzeige

ActionPress Christian Tews, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Instagram / tews.christian/ Christian und Claudia Tews mit ihren Zwillingen Paulina und Marlena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de