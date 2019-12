Verknallt wie am ersten Tag! Seit Juni dieses Jahres ist es ganz offiziell – Dominik Bruntner (26) und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Jolina Fust (22) gehen gemeinsam durchs Leben. Bereits nach vier Monaten sind die beiden auch schon zusammen gezogen und genießen jede Sekunde ihrer Zweisamkeit. Mittlerweile hat das Paar den ersten großen Meilenstein erreicht: Dominik und Jolina sind seit einem halben Jahr ein Pärchen!

Mit einer niedlichen Instagram-Liebeserklärung zelebrierte der Ex-Love Island-Hottie dieses schöne Ereignis. "264.741 Minuten, 4.412 Stunden, 183 Tage, ein halbes Jahr sind wir schon zusammen, mein Schatz. Ich liebe dich jeden Tag mehr, auch wenn das eigentlich nicht mehr möglich ist", schrieb der 26-Jährige zu einem Knutschfoto der beiden. Dominik freue sich einfach sehr darauf, mit ihr die nächsten Schritte zu gehen – das Model mache sein Leben einfach nur perfekt.

Auch Jolina ließ es sich nicht nehmen, im Netz ein paar süße Worte an ihren Liebsten zu richten. In ihrem Insta-Beitrag zählt die Blondine ihre bisherigen Liebes-Stationen auf: "In Frankfurt hat unsere Reise begonnen, in Köln am Rhein tranken wir unseren ersten Wein. Es ging nach Berlin, München, London, Barcelona, Ibiza, Seté, in die Schweiz und in unseren ersten gemeinsam Urlaub nach Ägypten – egal wo ich mit dir bin, bei dir bin ich zu Hause!"

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Jolina Fust

Anzeige

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Jolina Fust, TV-Stars

Anzeige

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de