Fürst Albert II. und Charlène verzaubern mit Weihnachtskarte

Fürst Albert II. (66) und Fürstin Charlène (46) sind die ersten Royals, die in diesem Jahr ihre Weihnachtskarte veröffentlicht haben. Kürzlich haben die Royals von Monaco das Foto gemeinsam mit ihren Zwillingen Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9) auf dem offiziellen Instagram-Account hochgeladen. Unter dem schönen Foto der Familie stand die Bildunterschrift: "Der Fürstenpalast freut sich, das Foto der Grußkarte der Fürstenfamilie mit Ihnen teilen zu können." Das Bild zeigte die Familie in einem gemütlichen Wohnzimmer. Hinter ihnen strahlte ein festlich geschmückter Tannenbaum sowie ein liebevoll dekorierter Kamin. Die Familie trug schlichte, gemütliche Kleidung in neutralen Farben, die mit der Weihnachtsdeko harmonierte.

Über das traumhafte Foto freuten sich die Fans des Königshauses. Ein Nutzer schwärmte unter dem Instagram-Post: "Schönes Foto! Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest!" Ein weiterer User freute sich ebenfalls über das Porträt: "Sie werden immer schöner. Langes Leben für diese schöne Familie." Die Unterstützer der royalen Familie sind ganz aus dem Häuschen. "Ein schönes Fest! Das Familienfoto ist wirklich schön!", kommentierte ein weiterer Fan.

Die Freude über das zauberhafte Familienfoto ist groß. Das royale Paar verzaubert immer wieder mit Bildern gemeinsam mit ihren Kindern. Die Zwillinge Jacques und Gabriella erblickten am 10. Dezember 2014 das Licht der Welt. Die beiden Kinder von Albert und Charlène könnten kaum unterschiedlicher sein. "Gabriella ist sehr neugierig. Sie ist sehr fasziniert von der Welt und dem Leben im Allgemeinen", schwärmte die 46-Jährige über ihre Tochter vor wenigen Wochen in einem Interview für die französische Gala. Auch Jacques sei neugierig, aber auf etwas andere Weise. "Jacques hingegen ist neugierig und aufmerksam. Er ist eher zurückhaltend und von Natur aus sehr ruhig", verriet Charlène.

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Zwillinge Jacques und Gabriella

Instagram / hshprincesscharlene Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder

