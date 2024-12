Monacos royale Zwillinge feiern den ersten runden Geburtstag

Das monegassische Fürstenhaus hat Grund zum Feiern: Prinz Jacques (10) und Prinzessin Gabriella (10) werden heute zehn Jahre alt! Am 10. Dezember 2014 erblickten die Zwillinge von Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) das Licht der Welt. Anlässlich ihres ersten runden Geburtstags veröffentlichte die Familie einen Zusammenschnitt der besten Bilder des Nachwuchses auf Instagram. So sind sie unter anderem bei royalen Veranstaltungen in festlichen Looks abgelichtet worden oder auch bei Ausflügen und Unternehmungen, die ihnen anscheinend jede Menge Spaß bereitet haben. So zeigt sich das royale Geschwisterpaar beispielsweise bestens gelaunt beim Posieren auf einem Traktor.

Als erste königliche Zwillinge des Fürstentums stehen sie seit ihrer Geburt im Rampenlicht und begleiten ihre Eltern bereits zu offiziellen Terminen. Obwohl Gabriella zwei Minuten vor ihrem Bruder geboren wurde, ist es Jacques, der als Erbprinz die Thronfolge antreten wird – eine Tradition, die im Fürstentum Monaco den männlichen Nachkommen den Vorrang gibt. In den vergangenen Jahren haben die Zwillinge immer mehr öffentliche Auftritte absolviert und dabei ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten zum Ausdruck gebracht. Wie ihre Mutter jüngst in einem Interview mit der französischen Gala verriet, sei Gabriella neugierig und lebhaft, während Jacques als ruhiger und beobachtender Junge wahrgenommen werde. Bei gemeinsamen Veranstaltungen sind sie jedoch unzertrennlich und geben einander Halt, was besonders bei offiziellen Anlässen deutlich wird.

Im Alter von zehn Jahren sind die Kids von Albert und Charlène aber nicht die jüngsten. Erst Anfang Dezember konnte sich das Fürstenhaus über neuen royalen Nachwuchs freuen. Louis Ducruet (32), der Sohn von Alberts Schwester Stéphanie Grimaldi (59), und seine Frau Marie Chevallier (31) begrüßten ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt. "Mit der Ankunft unserer kleinen Constance wächst unsere Familie erneut", verkündete das Paar die frohe Botschaft auf seinem offiziellen Instagram-Account. Constance hat noch eine ältere Schwester, Victoire, die im April 2023 geboren wurde.

Getty Images Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, Zwillinge von Fürst Albert II. und Fürstin Charlène

Getty Images Louis Ducruet und seine Frau Marie Ducruet

