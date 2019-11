Hier lächeln Prinz Jacques (4) und Prinzessin Gabriella (4) als Schulkinder in die Kamera! Seit mittlerweile einem Jahr drücken die Zwillinge von Fürst Albert (61) und Fürstin Charlène (41) schon die Schulbank. In Monaco werden die Kinder bereits mit drei Jahren eingeschult. Nun präsentiert Mama Charlène ganz stolz die ersten offiziellen Schulfotos ihrer Kleinen – und dabei wird schnell klar, dass die gar nicht mehr so klein sind!

Auf Instagram teilte die 41-Jährige jetzt ein paar niedliche schwarz-weiß Fotos ihrer Twins. Auf einem Bild legt Jacques die Arme um seine Schwester. Auf zwei weiteren Schnappschüssen posieren die beiden jeweils einzeln für die Kamera. "Schulfotos auf dem ersten Jahr", erklärt Charlène ihren Post. Und ihre Follower sind begeistert, zu sehen, wie aus den Mini-Royals richtige Schulkinder geworden sind.

Auf den Fotos tragen Jacques und Gabriella das gleiche schlichte weiße T-Shirt. So einen Partnerlook sehen die Royal-Fans bei den Zwillingen häufiger. Ob in den gleichen Sport-Trikots oder niedlichen rot-weißen Ringelshirts – Charlène und Albert sorgen mit der Outfit-Wahl für ihre Kids immer wieder für zuckersüße Zwillingsmomente.

