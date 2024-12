Rot an Rot: Prinzessin Gabriellas Look gleicht Mama Charlène

Obwohl Weihnachten schon vor der Haustür steht, hat das Fürstenhaus von Monaco noch keine Ferien. Für die jährliche monegassische Tannenbaum-Zeremonie ist die gesamte königliche Familie anwesend. Dabei stiehlt die junge Prinzessin Gabriella (10) allerdings allen die Show: Über ihrem knallig roten Kleid trägt sie einen Mantel, der perfekt auf den Farbton des Gewands abgestimmt ist. Ein dazu passendes Haarband und Ballerinaschuhe mit kleinen Schleifchen an der Spitze runden den Look ab. Aufmerksamen Zuschauern fällt dabei auf, dass die kleine Royal allem Anschein nach Inspiration von einem früheren Look ihrer Mama gezogen hat. Vor einem Jahr trug Fürstin Charlène (46) nämlich ein Outfit, das Gabriellas bis ins Detail gleicht.

Zum monegassischen Nationalfeiertag im vergangenen Jahr strahlte die Frau von Fürst Albert II. (66) in einem purpurroten Look an der Seite ihres Mannes. Die Südafrikanerin hatte sich damals für einen Mantel mit übergroßem Revers entschieden und kombinierte dazu einen einfachen Fascinator. Selbst ihre Handschuhe und die feinen Stiefel waren perfekt auf die Farbe des Mantelkleides abgestimmt. Dass die Fürstin und ihre Tochter gerne in abgestimmten Outfits auftreten, ist kein Geheimnis. Erst Anfang Dezember erschienen sie sogar zum selben Event in passenden beigen Wintermänteln und großen Sonnenbrillen. An dem Tag zogen auch Prinz Jacques (10) und der Herr des Hauses mit: Die beiden Herren trugen Jeans, Hemden und Krawatten, über die sie koordinierte Mäntel zogen.

Besonders Charlène gilt unter den europäischen Royals als echte Fashionista. Immer wieder probiert sie sich an neuen Stilen oder experimentellen Kleidungsstücken aus. Vor etwa einer Woche erschien sie zu einem Charity-Event des Roten Kreuzes in einer knielangen, ärmellosen Jacke aus Kaschmir. Diese trug sie über einem schwarzen Rollkragenpulli. Tage zuvor flanierte sie in einer rostbraunen Lederjacke und einer dunklen Schlaghose über den Weihnachtsmarkt. Damals stimmte sie in echter Charlène-Manier die Farbe ihrer Lederstiefel auf die ihrer Jacke ab und sorgte mit einem weißen Tuch für einen kleinen hellen Farbtupfer.

Getty Images Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène und Prinz Jacques beim Nationalfeiertag von Monaco, 2023

Getty Images Fürstin Charlène, ihre Kinder und Fürst Albert II., Dezember 2024

