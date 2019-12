Anfang Oktober zeigte sich Ex-The Biggest Loser-Kandidatin Lisa Hoffmann erstmals öffentlich mega-verliebt: Nach zahlreichen Dates, bei denen es nicht gefunkt hatte, hat sie offenbar endlich einen liebevollen Partner gefunden. Die Liebes-News überbrachte die Blondine ihrer Community mit einem Pärchen-Foto – das Gesicht ihres Freundes verdeckte sie allerdings noch mit einem Blumen-Sticker. Nun ist das Versteckspiel aber beendet: Im Netz zeigt Lisa ihren Liebsten jetzt in einem neuen Posting ganz unverblümt und komplett!

Was für ein süßer Pärchen-Schnappschuss! Arm in Arm stehen Lisa und ihre neuer Freund auf einer Brücke und strahlen bis über beide Ohren in die Kamera. Nun können die Instagram-Follower auch endlich sehen, wer die neue Liebe der Brünetten ist: Er ist blond, hat einen Bart und ist Brillenträger. In dem dazugehörigen Text verrät die ehemalige "The Biggest Loser"-Teilnehmerin, bei welchem Anlass das Foto entstanden ist: "Happy Wife, Happy Life – getreu nach dem Motto hat mein Zyklop mich heute für einen tollen Tag nach Oberhausen entführt. Wir waren im Sealife, im CentrO und auf dem Weihnachtsmarkt", schrieb sie dazu.

Gegenüber Promiflash verriet Lisa außerdem, was sie besonders an ihrem Partner liebt. "Ich mag ihn wirklich sehr, was daran liegt, wie liebevoll er mit mir umgeht. Ich fühle mich superwohl in seiner Gegenwart, ich kann einfach ich selbst sein", erzählte sie im Interview. Und noch etwas gefällt ihr an ihrem Liebsten sehr: Sein Bart.

Instagram / lisahoffie Lisa Hoffman, November 2019

Instagram / lisahoffie "The Biggest Loser"-Kandidatin Lisa mit ihrem Freund

Instagram / lisahoffie Lisa Hoffmann, ehemalige "The Biggest Loser"-Teilnehmerin

