Großer Trauer um eine Pop-Ikone: Die Sängerin Marie Fredriksson ist tot – sie wurde 61 Jahre alt. Die Schwedin war Teil des erfolgreichen Duos Roxette. Zusammen mit dem Singer-Songwriter Per Gessle (60) feierte sie in den 80ern und 90ern mit Hits wie "It must have been love", "The Look" und "Listen To Your Heart" ihre größten Erfolge. Anfang der 2000er wurde bei Marie Krebs diagnostiziert – danach trat die Band nur noch sporadisch auf. Diese Woche starb sie an den Folgen ihrer Krankheit.

„Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass einer unserer größten und beliebtesten Künstler weg ist", teilte laut des schwedischen Online-Portals Expressen Marie Dimberg, Marie Fredrikssons Managerin, in einer Pressemitteilung mit. Sie hinterlässt ihren Mann Mikael Bolyos und ihre beiden Kinder Josefin Bolyos (26) und Oscar Bolyos (23). In der Mitteilung bittet die Familie außerdem darum, sie in Ruhe Trauern zu lassen. Die Verstorbene soll nur im engsten Familienkreis beerdigt werden.

Auch Maries langjähriger Band-Kollege Per wird in dem Artikel zitiert: "All meine Liebe für dich und deine Familie. Die Dinge werden nie wieder die Gleichen sein", schrieb der 60-Jährige. Er danke ihr außerdem für alles, was sie für ihn getan hat.

WENN.com Roxette bei einem Auftritt in Amsterdam

Getty Images Marie Fredriksson und Per Gessle alias Roxette

Getty Images Roxette bei "Wetten, Dass..?" 2011



