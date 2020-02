Rührender Tribut für Marie Fredriksson (✝61)! Die schwedische Sängerin verlor im vergangenen Dezember nach 17 Jahren Krankheit den Kampf gegen den Krebs – ein tragischer Verlust für ihre Familie, ihre Fans und ihren Kollegen Per Gessle (61). Über 30 Jahre bildete er mit der 61-Jährigen das Pop-Duo Roxette und feierte große Erfolge. Nun ist Per als Solokünstler unterwegs und widmete Marie einen emotionalen Song.

"Am Tag nach Maries Tod habe ich 'Around The Corner' fertig geschrieben", gab der Sänger auf seinem Instagram-Account bekannt. Für das Lied habe er sich Unterstützung von Musikkollegin Helena Josefsson geholt. "Im Dunkeln dreht sich die Erde weiter, auf der Suche nach etwas Licht. Es nimmt die Nebenstraßen, überlistet die Nacht, denn es weiß, dass irgendwo um die Ecke die Sonne scheint", heißt es in dem Refrain.

Schon während der gemeinsamen Zeit bei Roxette war der 61-Jährige für das Schreiben der Texte verantwortlich. Als Marie dann verstorben war, postete Per ganz besonders rührende Zeilen: "Vielen Dank, dass du meine schwarz-weißen Lieder mit den buntesten Farben ausgemalt hast."

Getty Images Per Gessle in New York City

Utrecht, Robin/ ActionPress Sängerin Marie Fredriksson

Getty Images Per Gessle, Gitarrist bei Roxette

