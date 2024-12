Heute ist Roxette-Star Marie Fredrikssons fünfter Todestag

Am heutigen Tag jährt sich ein trauriges Ereignis: Vor genau fünf Jahren verstarb Marie Fredriksson (✝61), Sängerin der schwedischen Popgruppe Roxette und eine der größten Stimmen der Musikwelt, nach langer Krankheit. Bereits im Dezember 2002 wurde bei der Schwedin ein Hirntumor entdeckt. 17 Jahre später, am 9. Dezember 2019, erlag sie ihrer Krebserkrankung im Alter von nur 61 Jahren. Neben einer trauernden Fangemeinde hinterließ sie ihren Ehemann Mikael Bolyos sowie ihre zwei gemeinsamen Kinder Josefin und Oscar.

Die erschreckende Nachricht über Maries Ableben wurde damals von ihrer Managerin Marie Dimberg mittels einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgegeben. "Wir müssen mit großer Trauer mitteilen, dass einer unserer größten und beliebtesten Künstler von uns gegangen ist. Marie Fredriksson starb am Morgen des 9. Dezember nach vorheriger Krankheit", zitierte die schwedische Expressen das Statement.

Marie wuchs in einfachen Verhältnissen in Schweden auf und zeigte bereits in jungen Jahren Interesse an Musik. So spielte die Blondine in den 1970er-Jahren in verschiedenen Bands. In den frühen 1980er-Jahren wagte sie sich dann allein vors Mikrophon und veröffentlichte ihre ersten Alben in schwedischer Sprache. 1986 gründete Marie gemeinsam mit Per Gessle (65) Roxette und feierte mit Songs wie "The Look", "Listen To Your Heart" und "Joyride" ihren großen Durchbruch in der Musikszene. Nachdem sie im Jahr 2002 ihre Krebsdiagnose erhalten hatte, kehrte sie immer wieder zur Musik und sogar auf die Bühne zurück. Am 6. Februar 2016 gab das schwedische Pop-Duo in Kapstadt sein finales Konzert.

Anzeige Anzeige

Carlos Alvarez/Getty Images Marie Fredriksson im Jahr 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Fredriksson und Per Gessle in Hamburg, Oktober 2006