Neues Mama-Update von Angelina Heger (27)! Am Wochenende verkündeten die Influencerin und Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) überraschende und süße Neuigkeiten: Sie erwarten ein gemeinsames Kind! Zusätzlich zu der Enthüllung hatte das Paar auch ein erstes Babybauchbild geteilt und verraten, dass sie schon "eine ganze Weile" Bescheid wissen. Natürlich trudelten von allen Seiten Glückwünsche für die werdenden Eltern ein – für die bedankte Angelina sich jetzt mit einem weiteren hübschen Schwanger-Foto.

Via Instagram teilte die Beauty eine Aufnahme aus dem Dubai-Urlaub. Auf dem Schnappschuss posiert Angelina im Badeanzug in einer Dschungel-Lounge – da die Fotografie von der Seite aufgenommen wurde, ist ihr kleiner gewölbter Babybauch gut zu sehen. Die Mami in spe hat außerdem liebevoll ihre Hand darauf abgelegt. "An dieser Stelle möchte ich mich einmal im Namen von uns für all die Glückwünsche bedanken. All eure Kommentare, Nachrichten, Videobotschaften haben uns sehr berührt", betonte sie unter dem Beitrag. "Wir können unser Glück selbst kaum glauben und sind so unendlich dankbar für das schönste Geschenk auf Erden."

Anschließend brachte Angelina ihre Follower noch auf den neusten Stand: "Bisher lief die Schwangerschaft absolut perfekt. Wir werden euch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten etwas an unserer Reise teilhaben lassen und natürlich kommen wir auch noch mal darauf zurück, was wir bereits schon erleben durften, wie weit ich bin und so weiter", versprach die 27-Jährige. Freut ihr euch schon auf weitere Baby-Updates? Stimmt ab!

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek im Dezember

United Archives GmbH / ActionPress Angelina Heger bei der "Pets"-Premiere Berlin

