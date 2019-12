Die ersten Heißhungerattacken machen sich bemerkbar! Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) ließen erst am Sonntag die Bombe platzen: Das Liebespaar erwartet seinen ersten Nachwuchs! Wochenlang hatten die beiden Turteltauben diese News verheimlicht, aber nun ist das Versteckspiel vorbei. Der Ex-Bachelor und die hübsche Influencerin nehmen ihre Fans auf ihrem spannenden Weg durch Schwangerschaft mit – und lassen sie über Web-Postings teilhaben, so wie aktuell an Angelinas sprunghaften Essensgelüsten!

Die werdenden Eltern genießen immer noch ihren gemeinsamen Liebes-Urlaub in Dubai. Das vielfältige Essensbuffet im Hotel kommt dabei vor allen Dingen der 27-Jährigen mehr als gelegen: "Bei meinen Heißhungerattacken ist das übrigens so, dass ich immer nur ein Mal Hunger auf eine Sache habe und danach nicht mehr", beschreibt sie ihren momentan Zustand. Auch Sebastian könne das nur bestätigen. "Stimmt, nach einem Mal ist es vorbei, danach ist es langweilig für dich geworden", lacht er über seine Freundin.

Der Bauchumfang der brünetten Beauty würde aber bisher noch variieren – je nachdem, wie viel sie zuvor gegessen habe: "Mal ist er groß, mal ist er klein", erklärt sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story weiter und hält sich dabei ihre süße Baby-Kugel. Der werdende Papa scheint ganz und gar mitfühlend auch fleißig mitzufuttern. "Tja, bei dir ist der Bauch immer groß", witzelt Angelina deshalb über Sebastian, der im Hintergrund seinen Bauch herausstreckt.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, September 2019

Splash News Ex-Bachelor Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek, Dezember 2019, Dubai

