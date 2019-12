Am Sonntag überraschten Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) mit diesen süßen News: Die TV-Bekanntheit und der einstige Bachelor erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Von ihrem Glück wissen die Influencer schon seit Längerem, doch die ersten Schwangerschaftsmonate wollten sie für sich und zusammen mit ihrem engsten Familien- und Freundeskreis genießen. Bis zum Verkündungsbild war der Babybauch der Bald-Mami auf Fotos daher nicht zu sehen. Dafür sorgten die 27-Jährige und ihr Partner mit kleinen Tricks. Auf Social Media zeigt Angelina nun, wie geschickt sie ein Foto bearbeitet hat!

Einen Tag, bevor Angelina ihre Schwangerschaft offenbarte, veröffentlichte sie ein süßes Selfie von sich auf Instagram. Darauf strahlt sie zufrieden in die Kamera und trägt eine weite, zugeknöpfte Bluse. Was viele damals noch nicht ahnten: Auf diesem Foto streckt die Sport-Enthusiastin schon ihren Babybauch in die Kamera. Das machte Angelina nur kurz nach der Baby-Offenbarung in ihrer Story deutlich – denn da postet sie das Bild in unbearbeiteter Form, inklusive süßer Murmel. "Hier mal mein Foto 'ungeschnitten'", erklärte sie dazu.

Angelina schnitt das Foto aber nicht nur zu, sondern wandte auch andere Kniffe an, damit die Schwangerschaft nicht sofort offensichtlich wird. "Es kommt auf die Perspektive an, wie man fotografiert [...] Frontal hat ganz gut funktioniert", verrieten Angelina und Sebastian im Netz. Zudem füllte die Netz-Beauty ihr Profil vor der Schwanger-Offenbarung auch des Öfteren mit alten Aufnahmen.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek im Winterurlaub im November 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger

