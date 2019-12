Seit zwölf Jahren gehen Dwayne "The Rock" Johnson (47) und seine Lauren Hashian (35) nun schon gemeinsam durchs Leben. Erst vor Kurzem hoben sie ihre Beziehung auf eine höhere Stufe und gaben sich ganz in Weiß das Jawort. Dass die beiden ein eingeschworenes Duo sind, bewiesen sie jetzt auch wieder auf einem Event: In aufeinander abgestimmten, ziemlich weihnachtlichen Looks flanierten Dwayne und Lauren über den roten Teppich!

Was für ein strahlender Auftritt – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Bei der "Jumanji: The Next Level"-Premiere in Los Angeles erschien das Paar am Montagabend in glänzenden Outfits, passend zum Weihnachtsmotto der Veranstaltung. Während die zweifache Mama auf einen dunkelroten Jumpsuit setzte, wählte ihr Neu-Gatte einen blauen Anzug mit gold-glänzenden Blumen-Ornamenten. Mit diesem Look passte das Paar ziemlich gut in die weihnachtliche Kulisse – und posierte so für die Fotografen.

In einem Interview erzählte der 47-Jährige erst kürzlich, warum er mit seiner Lauren erst nach zwölf Jahren vor den Traualtar schritt. Der Grund war Dwaynes zuvor gescheiterte Beziehung mit seiner ersten Frau. "Meine Scheidung hat mich fertiggemacht. Ich hatte keine Angst, wieder zu heiraten. Ich habe nur etwas gezögert", erzählte er offen gegenüber dem WSJ.-Magazin.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Frau Lauren Hashian

Anzeige

Getty Images Lauren Hashian und Dwayne "The Rock" Johnson im Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de