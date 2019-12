Gefährliche Fanliebe! Ryan Reynolds (43) ist ein absoluter Frauenschwarm – egal, wo er auch hingeht, der Schauspieler wird von seinen Fans angehimmelt und belagert. Sein Herz ist allerdings bereits seit 2011 an die schöne Blake Lively (32) vergeben, mit der er im August dieses Jahres sein drittes Kind bekommen hat. Seine Fans sind gleichwohl verrückt nach ihm – sogar so sehr, dass sie ihr Idol während eines Auftritts beinahe zerquetscht hätten!

Vor wenigen Tagen besuchte der 43-Jährige während einer Comic-Messe ein Fantreffen in São Paulo, um seinen neuen Film "Free Guy" zu promoten. Die Besucher waren jedoch so euphorisch, den kanadischen Star zu sehen, dass sie gegen die Absperrung drückten und die Barrikade daraufhin zusammenbrach. Der Leinwand-Beau konnte sich nur mit einem schnellen Sprung nach hinten vor der schweren Last retten. "Es sah schlimmer aus, als es war", besänftigte Ryan später. Er hätte größere Angst um die Fans gehabt, die unter der Absperrung kurzzeitig vergraben waren.

Ironischerweise hatte seine Ehefrau Blake gerade bei diesem Auftritt so ihre Befürchtungen gehabt. "Bitte tu mir den Gefallen und komm unversehrt wieder nach Hause", bat sie ihn noch vor seiner Abreise nach Brasilien. "Tja, das war mein einziger Job", scherzte der Familienvater im Interview mit Entertainment Tonight nach dem Vorfall auf der Bühne.

ActionPress Ryan Reynolds, Dezember 2019 in Brasilien

Anzeige

ActionPress Ryan Reynolds im Dezember 2019 in São Paulo

Anzeige

ActionPress Blake Lively und Ryan Reynolds, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de