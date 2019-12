Sarah Kern (51) ist eine Löwenmama durch und durch! Nachdem die Modedesignerin Insolvenz anmelden musste, zog sie im Sommer vergangenen Jahres nach Malta. Auf der Insel sollte es für die Ex-Frau von Otto Kern (✝67) endlich wieder bergauf gehen. Auch für ihren Sohn Romeo bedeutete der Umzug einen Neustart, denn in seiner Schule in Deutschland wurde der Elfjährige gemobbt. Doch auf Malta scheint diese Tortur wieder von vorn loszugehen...

Die Goodbye Deutschland-Kameras begleiteten Sarah bei ihrem Umzug in ein neues Leben und dokumentierten auch Romeos ersten Tag an seiner neuen Schule. Als Sarah ihren zwölfjährigen Spross dort abholte, wurde ihre Hoffnung auf ein Happy End erst einmal zunichte gemacht: Romeo hatte Kratzer an Hals und Oberkörper. Ein 15-Jähriger habe ihn attackiert und beschimpft, erklärte er seiner Mama. Sarah war außer sich: "Mir sind tausend Dinge durch den Kopf gegangen. Ich würde für meine Kinder definitiv an meine Grenzen gehen. Meine Kinder sind mein Heiligtum. Meine Kinder beschütze ich bis aufs Messer!"

Durch die Schikane seiner deutschen Schulkameraden wurde Romeo einst krank und weigerte sich, in die Schule zu gehen. Dies schilderte Sarah Anfang des Jahres in dem TV-Format 6 Mütter. Die Anfeindungen seiner neuen Mitschüler auf Malta scheinen dem Jungen bisher nicht so viel auszumachen. Bei Goodbye Deutschland gab Romeo sich tapfer. Er wollte nicht, dass seine Mutter den Vorfall bei der Schule meldet. "Weil ich es peinlich finde, wenn meine Mama mit ihm [dem Schüler] redet. Das ist einfach komisch", erklärte er. Für die zweifache Mutter stand hingegen fest: Wird ihr Sohn noch einmal angefasst, dann kennt sie kein Halten mehr!

MG RTL D / Marina Weigl Sarah Kern beim Fototermin für die Vox-Doku "6 Mütter"

WENN Sarah Kern mit ihrem Sohn Romeo, 2014

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

