Hinter ihr liegt eine harte Zeit: Sarah Kern (49) musste in den letzten Monaten so einiges einstecken. Erst im Dezember 2017 starb ihr Ex-Mann Otto Kern (68) in Monte Carlo. Nun wurde bekannt, dass die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat – Grund dafür: Ihre Modefirma hatte Umsatzprobleme. Deshalb wanderte Sarah jetzt auf die Insel Malta aus.

In einem Interview mit RTL sprach die 49-Jährige jetzt offen über ihre Beweggründe. Auslöser war der Ärger mit ihrer eigenen Bekleidungsfirma im Teleshoppingbereich, die den Verkaufssender wechseln musste. Knapp ein Jahr nahm die Businessfrau so kein Geld ein und musste dennoch Steuern nachzahlen. "All diese Geschichten haben dazu geführt, dass ich eben Liquid-Probleme mal kurzweilig hatte. Deswegen war das für mich mit ein Grund auszuwandern, weil ich es einfach too much fand”, erklärte sie ihre Beweggründe.

Für ihren jüngsten Sohn Romeo wollte Sarah aber immer stark bleiben. Auch für ihn war der Umzug in ein neues Land nicht so leicht. "Ich habe mich erst ein bisschen traurig gefühlt, weil ich eigentlich das Haus von uns mochte und ich auch viele Freunde hatte”, erzählte der Zehnjährige. Doch Sarah lege viel Wert darauf, dass seine alten Freunde ihn immer noch besuchen kommen können.

Franco Gulotta/WENN.com Sarah Kern beim Mon Cheri Barbara Tag in München

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Unternehmerin

