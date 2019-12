Heiner Lauterbach (66) kann sich über Familienzuwachs freuen! Der Schauspieler hält sein Privatleben in den letzten Jahren eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ganz selten gibt der dreifache Vater mal Einblicke in seine Beziehungen oder sein Familienleben. Kein Wunder also, dass er ein ganz besonderes Ereignis monatelang vor der Presse geheim halten konnte: Heiner ist schon im Sommer zum ersten Mal Opa geworden!

Das bestätigte der 66-Jährige jetzt gegenüber dem Magazin Bunte. Demnach ist sein ältester Sohn Oscar bereits im Juli zum ersten Mal Vater geworden. "Ich freue mich sehr über die Geburt von Julius", erklärte der stolze Großvater und verriet damit nicht nur direkt das Geschlecht, sondern auch den Namen seines ersten Enkels.

Offenbar gab es bei der Familie Lauterbach in diesem Jahr aber noch einen weiteren Grund zum Feiern. Oscar und seine Freundin Selina sind wohl nicht nur zum ersten Mal Eltern geworden, sondern traten angeblich auch Ende November im Saarland gemeinsam vor den Altar. Wie gefällt euch der Babyname Julius? Stimmt ab!

Getty Images Oscar Lauterbach bei der IFA Opening Gala, 2015

Anzeige

Getty Images Heiner Lauterbach bei der Premiere von "Der Fall Collini"

Anzeige

Getty Images Viktoria, Heiner und Oscar Lauterbach beim Deutschen Filmball, 2009

Anzeige

Wie gefällt euch der Babyname Julius? Total süß! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de