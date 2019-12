Weihnachts-Schwindelei im Hause Harrison! Mit ihren unterhaltsamen Videos und Fotos begeistern Sarah (28) und Dominic Harrison (28) bereits seit Jahren eine riesige Community. Die beiden Influencer lassen ihre Fans an so gut wie jeder Lebenssituation teilhaben. So auch am adventlichen Dekorieren der Wohnung. Dabei mussten sich die Eltern der kleinen Mia Rose (2) aber zügeln – aus Angst, die Zweijährige könne einen "schlimmen" Verdacht schöpfen!

In einem neuen Clip auf YouTube zeigten sich Sarah und Domi beim Schmücken des Weihnachtsbaums. Als die ehemalige Bachelor-Kandidatin diesen dann mit einigen leeren Geschenken verzieren wollte, griff ihr Gatte ein: "Ich habe Sarah erklärt, dass wir das so nicht machen können. Das hat einen bestimmten Grund: Wir wollen ja, dass Mia an den Weihnachtsmann glaubt!" Sollte der kleine Lockenkopf schon vorher Präsente unter dem Baum sehen, könne der Plan scheitern.

Ob sich Domi an Heiligabend dann wohl als Santa Clause verkleiden wird? Ein Treffen des Weihnachtsmannes mit Mia dürfte zumindest lustig werden: Noch im vergangenen Jahr hatte sich die Kleine bei einem Besuch des Bartträgers in Rot nicht allzu sehr gefreut – und weinend auf seinem Schoß gesessen.

Bieber, Tamara/ Action Press Dominic und Sarah Harrison bei den Playce to B Awards 2019

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison im Mai 2019

Anzeige

YouTube / Team Harrison Mia Rose Harrison in Los Angeles beim Weihnachtsmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de