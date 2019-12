Scharf oder irgendwie grenzwertig? Kendall (24) und Kylie Jenner (22) haben zwar einen Altersunterschied von zwei Jahren, könnten aber glatt als Zwillinge durchgehen: Nicht nur, dass sich die Schwestern optisch sehr ähneln, sie sind auch ein Herz und eine Seele. Nun zeigten die beiden Schönheiten auf einem Event erneut, wie nahe sie sich stehen: Beim gemeinsamen Posieren ging es zwischen den Reality-Stars heiß her!

In ihren Instagram-Storys hielten sie ihre Community über ihren Veranstaltungsbesuch auf dem Laufenden. Darauf zeigen sich die Brünetten ziemlich verschmust. Immer wieder schmiegt sich das Duo aneinander, wirft Kussmünder in die Kamera. Ein Clip aber dürfte besonders viel Aufmerksamkeit bekommen haben: Dabei schauen die zwei lasziv in die Kamera, halten ihre Münder nah aneinander und strecken jeweils die Zunge heraus – und berühren sich nur fast.

Dass die Anhängsel der Kultfamilie sich gerne mal heiß präsentieren, ist längst nichts Neues. Auch ihre großen Geschwister machen gerne mal mit ziemlich scharfen Aufnahmen auf sich aufmerksam. So wurde Kim Kardashian erst kürzlich beim Weihnachtseinkauf im transparenten Oberteil erwischt, das somit auch den Blick auf ihre Nippel freigab.

kendalljenner/Instagram Die Schwestern Kendall und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kylie und Kendall Jenner

Anzeige

HNW/iPhoto/WENN.com Kendall und Kylie Jenner auf einer Golden-Globes-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de