Selena Gomez (27) schlendert superstylish durch Großbritannien! Dass die Sängerin ein gutes Gespür für modische Outfits hat, bewies sie in der Vergangenheit bereits mehrfach: Erst im vergangenen September präsentierte sich die "Lose You To Love Me"-Interpretin in New York unter anderem in einem hautengen Kleid

mit Kniestrümpfen! Aktuell befindet sich die Musikerin in London – und entpuppte sich in der britischen Hauptstadt nun als echter Denim-Fan!

Paparazzi lichteten Selina jetzt beim Verlassen eines Autos inmitten einer großen Fan-Masse ab. Auf dem Weg zu einem Radiosender trug sie zu einer Jeansjacke eine Hose aus demselben Material. Die Brünette kombinierte das Outfit mit einem schwarzen Rollkragenpulli, einer schwarzen Sonnenbrille und superhohen Stiefeletten.

Laut Daily Mail befindet sich die 27-Jährige aktuell auf Promo-Tour für ihr drittes Studioalbum und sei deshalb nun in London unterwegs. Die Platte soll bisher zwar noch keinen offiziellen Titel haben, jedoch am 10. Januar erscheinen. Die Fans der Amerikanerin durften sich jedoch bereits über einen musikalischen Vorgeschmack freuen: Selena veröffentlichte im Oktober zwei Singles.

Splash News Sängerin Selena Gomez bei der New York Fashion Week

Backgrid / ActionPress Selena Gomez in einem Jeans-Outfit in London im Dezember 2019

