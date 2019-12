Ging die Fremdfummelei spurlos an Jessica Biel (37) vorbei? Ende November wurde Justin Timberlake (38) in einer Bar abgelichtet – in Begleitung von Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30). Auf den Fotos sieht es glatt so aus, als würden die beiden sich unter einem Tisch an den Händen halten. Dabei gehört das Herz des Sängers eigentlich seiner Frau Jessica. Justin hatte sich für diese unglückliche Pose bereits öffentlich entschuldigt, von seiner Liebsten gab es bisher keine Reaktion. Jetzt wurde allerdings bekannt, was Jessica von all dem Medien-Trubel um ihren Mann halten soll!

Gegenüber Us Weekly plauderte ein Insider nun aus, wie die Schönheit mit den Schlagzeilen umgehe. Bisher hatte sie sich in der Öffentlichkeit stets unbesorgt gezeigt – in ihrem Inneren sehe es aber eigentlich ganz anders aus: "Jessica animierte Justin dazu, das Statement auf Instagram zu veröffentlichen, weil sie sich von seinen Taten bloßgestellt fühlt und sie wollte, dass er dafür eine Rechenschaft ablegt." Dennoch seien die beiden nach wie vor ein Paar, wie die Quelle betonte.

Vor rund einer Woche meldete sich Justin mit einem längeren Text bei seiner Instagram-Community, um die abgelichtete Situation zu erklären: "Vor ein paar Wochen ist mir mein Urteilsvermögen entgleist – aber lasst mich klarstellen: Zwischen mir und meinem Co-Star ist nichts passiert." Er habe an diesem Abend schlichtweg zu viel getrunken und bereue sein Verhalten.

Getty Images Alisha Wainwright, Netflix-Star

Anzeige

Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei den Emmy Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de