Melissa (24) wagte den Gang zum Friseur! Die ehemalige Love Island-Kandidatin kann sich seit dem Show-Ende auf ihrem Social-Media-Account über eine hohe Anzahl an Follower freuen. Ihre Fans beglückt das Reality-TV-Sternchen auch ab und zu mit Fotos, auf denen sie in stylischen Outfits ihre braune Mähne schwingt. Doch jetzt hat sie einen neuen Look gewagt: Melissa hat sich von ihren langen Strähnen verabschiedet!

In ihrer Instagram-Story nahm die 24-Jährige die User am Dienstag mit zum Friseur und präsentierte danach ganz stolz ihren neuen Look. Doch zuerst sei sich die TV-Schönheit unsicher gewesen, ob diese Beauty-Entscheidung die richtige gewesen wäre: "Er hat mir die Haare geschnitten und ich war am Anfang so: Hm, vielleicht ist es doch zu kurz. Ich finde, ich sehe eh schon so jung aus, und hatte das Gefühl, das lässt mich noch jünger wirken", erklärte die Stuttgarterin. Doch mittlerweile sei sie total happy und liebe den neuen Schnitt.

Ein kurzer Bob war nicht nur Melissas Wahl beim Friseur – auch eine andere Promi-Dame hat sich kurz vor Weihnachten für kürzere Haare entschieden. Kaia Gerber (18) hatte vorher auch eine braune Lockenpracht – und nun enden die Spitzen des Models gerade so auf Kinnhöhe.

Instagram / melissadamilia Melissa im Dezember 2019

Instagram / melissadamilia Melissa, Reality-Star

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber

