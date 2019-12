Mit diesem Mami-Tochter-Pic verzückt Jenna Dewan (39) ihre Community! Nach ihrer Trennung von Channing Tatum (39) ist die Schauspielerin seit einem Jahr mit Schauspiel-Kollege Steve Kazee (44) wieder so richtig glücklich. In wenigen Monaten soll ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt kommen. Bei ihrem Baby-Glück ist es Jenna jedoch wichtig, dass ihre Erstgeborene Everly (6) nicht zu kurz kommt. Dies bewies sie nun erneut mit einem zuckersüßen Bild!

Auf Instagram teilte die Step Up-Darstellerin ein Kuschel-Foto von sich und ihrer sechs Jahre alten Tochter. Während Jenna lächelnd daliegt, schmiegt sich Everly ganz nah an ihre Mami. Damit die Kleine nicht vom Licht gestört wird, trägt sie eine Schlafmaske. "Die beste Art, einen Tag ausklingen zu lassen", kommentierte die 39-Jährige den Schnappschuss. Da mussten auch ihre Fans zustimmen: Sie hatten in den Kommentaren nur liebevolle Worte für das niedliche Duo übrig.

Vermutlich suchte Everly auf dem Bild aber nicht nur die Nähe zu ihrer Mama, sondern auch zu ihrem Geschwisterchen. Sie kann es kaum erwarten, endlich eine große Schwester zu sein – und passt deshalb auch ganz genau auf Jenna auf, wie diese kürzlich in einem Interview verriet: "Sie macht sich Sorgen darüber, was ich esse, und stellt sicher, dass es auch gesund ist. Wenn ich sage: 'Mama muss sich setzen und eine Pause machen', versteht sie das total."

ActionPress Jenna Dewan mit Everly in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan bei der "The IMDb Show"

Anzeige

Wie findet ihr das Foto? Total goldig! Es geht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de