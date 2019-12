Am Sonntag haben Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (27) endlich die Nachwuchs-Bombe platzen lassen: Mit einem Babybauch-Pärchen-Pic im Netz ließen sie die Welt wissen, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Schon im Kommentar zum Post schrieben die Bald-Eltern, dass sie schon seit Längerem wissen, dass ein Wonneproppen unterwegs ist. Jetzt meldete sich das verliebte Duo nochmal zu Wort: In einem Clip erklären sie, warum sie die schöne Nachricht so lange geheim gehalten haben!

"Wir wissen es wie gesagt schon sehr, sehr, sehr lange. Natürlich wollten wir das Glück erstmal für uns und unsere Familie genießen", begründete die werdende Mama das Bauch-Versteckspiel in ihrer Instagram-Story. Der Größe ihrer gewachsenen Körpermitte, die mittlerweile nicht mehr zu übersehen ist, nach zu urteilen, wissen es die beiden schon etliche Wochen – ihr Babyglück genossen die zwei bereits im gemeinsamen Winterurlaub und derzeit beim Sonne-Tanken in Dubai.

Ganz geschickt wurden Angelinas andere Umstände im Netz versteckt, immerhin hält sie ihre Follower als Influencerin beinahe täglich über ihr Leben auf dem Laufenden. Nicht nur wurden seit ihrer Schwangerschaft Gegenstände vor ihren Bauch drapiert, auch Basti, der die Fotos für die 27-Jährige schießt, musste gut aufpassen, wie er erzählt: "Es wurde natürlich immer schwerer, alles zu verstecken. Ich musste gucken, aus welchem Winkel man am besten fotografiert, sodass man nichts erkennt. Frontal hat eigentlich ganz gut funktioniert."

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek im Winterurlaub im November 2019

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im November 2019

