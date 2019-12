Ob die aktuellen Erfolge sie über ihre problembelastete Vergangenheit hinwegtrösten können? Die Schauspielerin Jacqueline Jossa (27) konnte man in Großbritannien in den letzten Wochen außerhalb ihrer früheren Rolle in der Seifenoper "EastEnders", im britischen Dschungelcamp bewundern. Die 27-Jährige kämpfte sich dort mutig durch Ekel-Prüfungen und verließ am Ende das berühmte Zeltlager als Siegerin. Doch das Glück war nicht immer auf Jacquelines Seite. In der Vergangenheit mussten sie und ihre Familie einige Schicksalsschläge verkraften.

Ihre 63-Jährige Mutter Selena und ihr Vater John mussten vor der Geburt von Jacqueline tragischerweise zwei Söhne im Säuglingsalter beerdigen. Dann, während sie im zarten Alter von siebzehn Jahren bereits eine erfolgreiche TV-Karriere vorweisen konnte, brach die private Welt von Jacqueline und ihren Angehörigen erneut zusammen. Ihr Vater wurde 2012 zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er fast 600.000 Euro an Steuergeldern gestohlen hatte. Der 65-Jährige hatte seine Position als Leiter der Finanzabteilung missbraucht und falsche Rechnungen erstellt.

Als wäre die Vergangenheit nicht schwer genug gewesen, wird ihr momentanes Siegerglück zusätzlich von aktuellen Ereignissen beeinträchtigt. Während die Britin ihren Dschungel-Triumph gebührend feiern sollte, ist das aufgrund von Negativ-Schlagzeilen ihres Ehemannes Dan Osborne zur Nebensache geworden. Er soll während des mehrwöchigen Camp-Aufenthaltes seiner Frau einen Dreier mit zwei Frauen gehabt haben. Das veranlasste die Mutter zweier Töchter dazu, alle TV- und Presse-Termine abzusagen.

EROTEME.CO.UK / MEGA Jacqueline Jossa, August 2019

Anzeige

MM / MEGA Jacqueline Jossa, September 2019

Anzeige

Mega Agency Jacqueline Jossa und Dan Osborne, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de