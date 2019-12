Reiner Calmund (71) wird ganz emotional, wenn er an Weihnachten denkt! Der ehemalige Fußballfunktionär verbringt das Fest der Liebe mit seinen Liebsten in Thailand – in der Heimat von Adoptivtochter Nicha. Mit seiner Frau Sylvia und der Kleinen hat der Fußball-Experte einen wichtigen Besuch in dem wunderschönen Urlaubsland geplant: Sie werden das ehemalige Waisenhaus seines Töchterchens besuchen – das treibt dem 71-Jährigen die Tränen in die Augen!

"Meine Frau Sylvia, unsere Tochter Nicha und ich feiern dieses Jahr dort Weihnachten. Nicha stammt ja aus Thailand. Wir werden auch das Waisenhaus besuchen, in dem sie vor der Adoption gelebt hat", verriet Reiner im Interview mit Bild. Gerade zur Weihnachtszeit werde es eine emotionale Rückkehr für das Trio.

"Wir waren schon einmal dort. Da musste ich um die Ecke gehen und weinen. Die Erinnerungen an Nichas Adoption kamen wieder hoch. Und mir taten die Kinder so leid. Keine Eltern, manche sind blind oder HIV-positiv. Da bin ich ganz nahe am Wasser gebaut", erinnerte sich der Ex-Bundesliga-Manager. 2013 hatten die Calmunds die damals Zweijährige adoptiert.

Bucco, Herbert Sylvia und Reiner Calmund mit ihrer Adoptivtochter Nicha 2016

Anzeige

Getty Images Reiner Calmund in Hamburg 2011

Anzeige

Getty Images Sylvia und Reiner Calmund in Köln 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de