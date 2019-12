Camila Cabello (22) schwebt noch immer im siebten Himmel! Seit die Sängerin und der kanadische Popstar Shawn Mendes (21) vor einigen Monaten ihre Liebe öffentlich machten, teilen die beiden gern ihre Gedanken über den jeweils anderen – und lassen Fans an ihrer Zuneigung füreinander teilhaben. Nun enthüllte sie, was sie besonders an ihrem Freund Shawn schätzt und warum sie glaube, er könne sie niemals belügen.

Im Gespräch mit Radiomoderator Zane Lowe beim Apple-Music-Format New Music Daily schwärmte Camila von Shawn und sagte, er sei "die transparenteste und ehrlichste Person", die sie jemals getroffen habe. Sie fühle sich davon angezogen, mit welch ernstem und einfühlsamem Wesen er seinen Weg durchs Leben gehe. "Und daher denke ich, dass er nicht lügen oder etwas vortäuschen kann. Das würde sein Herz zu sehr verletzen", beteuerte die 22-Jährige.

Die gebürtige Kubanerin lobte außerdem Shawns Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass seine Beziehungen zu anderen Menschen gesund und lebendig bleiben. So würde er manchmal sagen: "Ich musste einfach mit dieser Person sprechen, weil mir etwas auf dem Herzen lag", erzählte Camila. "Und das finde ich wirklich schön."

MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes im Juli 2019

Anzeige

OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige

Jen Lowery / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello bei den American Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de