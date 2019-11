Demi Lovato (27) hat in ihren jungen Jahren bereits einiges erreicht! Nachdem sie durch die Rolle der Mitchie Torres im Disney-Streifen "Camp Rock" bekannt geworden ist, startete sie im Jahr 2008 ihre Musikkarriere – und die sollte steil nach oben gehen! Bereits ihr zweites Studioalbum "Here We Go Again" erreichte Platz eins in den US-amerikanischen Charts. Inzwischen hat sie schon stolze acht Platten rausgebracht und war auf etlichen Konzert-Touren. Demis Fanbase ist riesig, und dazu zählen sich offenbar auch ihre Musikerkollegen Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22)!

Via Instagram teilte Demi nun die süße Geste mit ihren Fans, die das Paar ihr zukommen ließ: Einen eindrucksvollen Strauß Blumen, der mit einer persönlichen Botschaft versehen wurde! "Hey Demi, wir haben gerade darüber nachgedacht, wie sehr du uns inspiriert hast, als wir Kinder waren – mit Liebe, Shawn und Camila", steht handgeschrieben auf der beigefügten Karte. "Das ist so verdammt süß und zauberhaft", freute sich die "Solo"-Interpretin über das Präsent.

Dennoch ließen die Zeilen "als wir Kinder waren" sie dann doch ein wenig wehmütig werden: "Jetzt fühle ich mich aber etwas alt", gab die 27-Jährige zu – immerhin waren Camila und Shawn gerade einmal elf und zwölf Jahre alt, als Demis Musikkarriere begann. Inzwischen sind die beiden Turteltauben aber mindestens ebenso erfolgreich wie ihr Idol.

