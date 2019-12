Kommt Harvey Weinstein (67) einfach so davon? Dem Filmproduzenten wird sexuelle Belästigung und Vergewaltigung in über 80 Fällen vorgeworfen. Mit einer Geldstrafe in Höhe von 25 Millionen Dollar könnte der Prozess nun endlich ein Ende finden. Die Summe müsste der 67-Jährige jedoch nicht selbst aufbringen, stattdessen würden die Versicherungen seines mittlerweile insolventen Filmstudios die Zahlungen an die Opfer tätigen. Weinstein müsste sich nicht einmal Fehlverhalten eingestehen. Im Netz machten viele User ihrem Ärger über diesen potenziellen Prozess-Ausgang nun Luft!

Die Twitter-Community reagierte geschockt über diese Vergleichszahlung. Viele Nutzer können einfach nicht glauben, dass Weinstein mit seinen Taten einfach so davon zu kommen scheint. "Für Frauen bedeutet das also, dass es trotz #MeToo immer noch sinnlos ist, zu versuchen, Gerechtigkeit für sexuelle Belästigung zu bekommen", schlussfolgerte ein User und ein anderer bat die Klägerinnen darum, das Urteil nicht einfach so hinzunehmen: "Ihr habt alle zu hart gekämpft und zu viel ertragen, um ihn so einfach davonkommen zu lassen."

Weinstein hatten ursprünglich bis zu 25 Jahre Haft gedroht. Nun sollen der fünffache Vater und seine einstige Firma sich laut New York Times mit über 30 Schauspielerinnen und Ex-Mitarbeiterinnen auf die Geldsumme geeinigt haben. Die Zahlung muss allerdings noch vom Gericht akzeptiert werden.

Getty Images Harvey Weinstein

Pool / Getty Images Harvey Weinstein vor Gericht im Mai 2018

Elder Ordonez / SplashNews.com Harvey Weinstein vor dem Gerichtsgebäude in New York

