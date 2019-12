Frischer Look für Selena Gomez (27)! Nach einer längeren Auszeit ist die Sängerin aktuell so präsent wie nie: Sie meldete sich nicht nur kürzlich mit brandneuen Songs wie "Lose You To Love Me" oder "Look At Her Now" zurück, sondern versprach wenig später auch ein nächstes Album. Um bei den Fans die Vorfreude schon ordentlich anzuheizen, befindet sich Selena auch gerade auf Promo-Tour in London. Dort stellte sie nicht nur ihre zwei neuen Hits vor – sondern auch einen komplett neuen Haarstyle!

Selena verzauberte am Mittwoch die britische Hauptstadt direkt doppelt: Sie präsentierte sich direkt in mehreren superstylishen Outfits – und zeigte darüber hinaus eine neue fransige Frise! Bei den American Music Awards vor wenigen Wochen überraschte sie noch mit einem coolen Bob-Schnitt – jetzt trägt die Musikerin ihre dunkle Mähne wieder ein wenig länger mit coolem Stufenschnitt samt fransigem Pony!

Am Abend ließ es Selena dann Kleidungs-technisch wieder etwas ruhiger angehen. Während sie sich zuvor aufgebrezelt in einer Jeans-Kombination zeigte, setzte sie in den späteren Stunden auf einen entspannten, weißen Jogginganzug mit schwarzer Oversize-Felljacke. Ihre Haare band sie für den Spaziergang durch die Londoner Straßen zum Dutt zusammen, sodass ihre Stirnfransen direkt doppelt ins Auge fielen.

Backgrid/ ActionPress Selena Gomez im Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Selena Gomez in einem Jeans-Outfit in London im Dezember 2019

Backgrid/ ActionPress Selena Gomez im Dezember 2019

