Was hat die Bürger in den letzten zwölf Monaten besonders bewegt? Zum Jahresende ermittelte die Suchmaschine Google nun, welche Themen die Deutschen in diesem Jahr am meisten beschäftigt haben. Neben sportlichen Events wie der Fußballweltmeisterschaft in Russland oder der romantischen Hochzeit von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) interessierten sich die deutschen Nutzer aber auch für zwei tragische Schicksale aus der Promiwelt: Daniel Küblböck (33) und Jens Büchner (✝49) stehen ganz oben im Ranking!

Daniel Küblböck hatte angeblich mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen und soll im September während einer Kreuzfahrt von Bord gesprungen sein. Der Sänger gilt seither offiziell als vermisst, doch die Schlagzeilen reißen bis heute nicht ab. Immer wieder melden sich frühere Weggefährten und Familienangehörige des Musikers zu Wort und geben weitere Details aus dem Leben des ehemaligen DSDS-Kandidaten preis. Mit diesem tragischen Schicksal belegt Daniel den ersten Platz in der Kategorie der meist gegoogelten Persönlichkeiten – noch vor Herzogin Meghan und Ex-Radprofi Jan Ullrich (45), der zuletzt mit seiner Verhaftung und seinen Suchtproblemen für Furore gesorgt hatte.

Auch die Anteilnahme an dem frühen Tod des Goodbye Deutschland-Lieblings Jens Büchner war und ist nach wie vor groß. In der Sparte "Abschiede" steht der Kultauswanderer an erster Stelle. Vor knapp einem Monat hatte Jens den Kampf gegen Lungenkrebs verloren – über den schlechten Gesundheitszustand des ehemaligen Dschungelcampers war jedoch lange nichts bekannt! Jens hatte eine große Patchwork-Familie und hinterlässt unter anderem seine Ehefrau Daniela (40) und die Zwillinge Diego und Jenna. Auf Platz zwei und drei folgen Star-DJ Avicii (✝28), der im April leblos im Oman aufgefunden wurde, sowie Rapper Mac Miller (✝26), der im September an einer Überdosis verstarb.

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Ben STANSALL - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und und Herzogin Meghan an ihrer Hochzeit

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Facebook / Jens Buechner Jens Büchner, TV-Star

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit den gemeinsamen Zwillingen

SplashNews.com Star-DJ Avicii im Oktober 2016

BFA/ActionPress Mac Miller beim Meadows Music and Arts Festival

ALEXANDER NEMENOV / Kontributor / Getty Images Die französische Nationalmannschaft mit dem Weltpokal



