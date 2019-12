Auffälliges Fashion-Statement von Hailey Bieber (23). Sie ist als Model super erfolgreich und zierte bereits unzählige Cover der größten Modemagazine, wie Vogue und Elle. Und: Sie war sogar gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (25) in einer großen Calvin Klein-Kampagne zu sehen. Also kein Wunder, dass sie auch mit ihren privaten Looks immer wieder die Blicke auf sich zieht. So trug die 23-Jährige beispielsweise vor kurzem eine gewagte Cut-out-Bluse. Oder, sie zeigte sich – ähnlich auffällig, wenn auch eher in der sportlichen Abteilung unterwegs – jetzt in einem rosafarbenen Jogginganzug!

Die hübsche Blondine weiß eben, wie man für ordentlich Aufmerksamkeit sorgt. Am Mittwoch stieg sie in einem komplett rosaroten Jogger aus ihrem Geländewagen, als sie in Beverly Hills ankam. Den gemütlichen lässig-Look pimpte sie allerdings noch mit einer dunklen Sonnenbrille und hellen Yeezy-Sneakern auf. Das teuerste Teil ihres Outfits war aber – geschätzt wahrscheinlich – ihre Edel-Handtasche: Die war von Saint Laurent.

Genauso luxuriös entspannt ließ es auch ihre bessere Hälfte Justin an diesem Tag angehen. Er wurde am Mittwoch zwar nicht mit seiner Frau zusammen gesichtet, dafür aber ebenfalls in einem coolen Jogginganzug. Der 25-Jährige hatte seinen grauen Hoodie bis ins Gesicht gezogen und trug stylische, grün-weiße New Balance-Sneaker.

ActionPress Hailey Bieber, Dezember 2019

ActionPress Hailey Bieber, Dezember 2019

ActionPress Justin Bieber, Dezember 2019

