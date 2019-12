Anna Hofbauer (31) kann ihr Glück immer noch nicht fassen! Vor Kurzem wurde die ehemalige Bachelorette zum ersten Mal Mutter. Die Schauspielerin hatte eine dramatische Entbindung hinter sich – inklusive eines Aufenthalts ihres Sohnes Leo auf der Intensivstation. Mittlerweile sind die Neu-Mama und ihr Spross aber wohlauf und die Beauty kann gar nicht fassen, wie schnell alles gegangen ist. Anna blickte nun in einem bewegenden Post auf ihre Schwangerschaft zurück.

Auf Instagram teilte die Wahlberlinerin nun eine Aufnahme von einem Schwanger-Shooting, auf der sie nachdenklich in die Ferne schaut. In ihrem Netz-Beitrag brachte die Blondine dann alle ihre Gedanken zum Ausdruck: "Als ich vor gut zwei Monaten aus diesem Fenster gesehen habe, konnte ich mir nur ansatzweise vorstellen, was mich als Mama bald erwarten wird." Vor allem mit dieser neuen Art der Herausforderung, der Verantwortung und den schlaflosen Nächten habe sie nicht gerechnet, musste sie sich eingestehen.

Allerdings überwiegen für Anna die positiven Aspekte des Mama-Seins. Für ihren Wonneproppen empfinde sie einfach unglaublich viel Liebe. "Ich könnte ihn den ganzen Tag beobachten und mit ihm kuscheln", fügte die 31-Jährige hinzu. Das bewies das TV-Gesicht bereits mit einem süßen Clips von sich und ihrem Knirps.

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Anna Hofbauer und Marc Barthel bei der Premiere des Musicals "Pretty Woman" in Hamburg, 2019

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer in Venedig, 2019

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit Söhnchen Leo

