Seit Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) ihr Baby-Glück mit der Öffentlichkeit teilten, können sie täglich mit mehr oder weniger gut gemeinten Tipps ihrer Community rechnen. So rieten der Influencerin erst kürzlich einige Follower davon ab, während ihrer Schwangerschaft Sport zu treiben. Davon lässt sich die Ex-Bachelor-Kandidatin allerdings nicht beirren. Jetzt veröffentlicht Angelina ein Video, in dem sie stolz ihre trainierte Körpermitte präsentiert.

In ihrer Instagram-Story nimmt die Berlinerin ihre Fans derzeit mit hinter die Kulissen ihres Pärchenurlaubes in Dubai. Vor einem großen Hotel-Spiegel, gekleidet in einem weißen Bikini setzt Angelina ihr Bäuchlein perfekt in Szene. Was sofort ins Auge fällt: Zum einen ist eine kleine Baby-Wölbung schon zu erkennen, zum anderen zeichnen sich dort ganz klar Angies Muskeln ab. Zum Video schreibt die Netz-Beauty: "Ich liebe dich." Wohl eine Botschaft an ihren ungeborenen Sprössling.

Die sportliche Betätigung möchte Angelina auch während der Schwangerschaft beibehalten. "Ich mach das, was ich mit meiner Ärztin abgesprochen habe, was sich für mich gut anfühlt und wo ich mit bestem und reinstem Gewissen sagen kann, das ist für mein Baby auch gut, weil es mir damit gut geht", erklärt sie kürzlich auf ihrem Account.

