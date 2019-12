So jung und doch so modebewusst! Millie Bobby Brown (15) ist schon seit dem zarten Alter von neun Jahren nicht mehr aus der Filmindustrie wegzudenken. Spätestens seit 2016 gehört sie zusätzlich zu den erfolgreichsten Jungschauspielern weltweit – die damals Zwölfjährige schaffte mit ihrer Rolle der Eleven in der Netflix-Serie Stranger Things ihren Durchbruch. Bei so viel Erfolg ist es kaum verwunderlich, dass die heute 15-Jährige deutlich reifer wirkt!

Bei den Beauty Inc.-Awards in New York City am 10. Dezember teilte sich Millie einen Red Carpet mit vielen Filmgrößen – optisch konnte der Teenager aber selbst mit Hollywood-Star Michelle Pfeiffer (61) und Hotelerbin Paris Hilton (38) mithalten! Die Britin erschien in einem knielangen Satinkleid in Khaki mit passendem Blazer drauf und selbst einer olivgrünen Tasche als Accessoire. Zu ihrem Outfit trug die Trendsetterin einen strengen Dutt und obendrein ein elegantes Make-up!

Dass sich die Künstlerin ohnehin lieber erwachsener kleidet, wurde auch im November bei einem Unicef-Event deutlich: Dort zog Millie in einer karierten Bluse-Rock-Kombi und Lesebrille alle Blicke auf sich. Wie gefällt euch Millies Khaki-Look? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Millie Bobby Brown, Serienstar

Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Netflix-Star

Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Serien-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de