Sarah Lombardi (27) macht für ihren Sohn jeden Quatsch mit! Die Sängerin und ihr Sprössling Alessio (4) sind ein eingeschworenes Team. Die Das Supertalent-Jurorin fördert ihren Spatz bei seinen Talenten, sie liebt es aber auch, die schönen Seiten des Lebens mit ihm zu genießen: Alessio und Sarah verbringen die tollsten Urlaube zusammen, die einstige DSDS-Finalistin schenkte dem Kindergarten-Gänger die umwerfendsten Geburtstagsfeiern. Und mit ihm zusammen wird Sarah selbst ab und zu mal auch wieder zum Kind.

Am Donnerstag besuchte die Beauty mit ihrem Bruder, dessen Verlobter und Klein-Alessio einen Weihnachtsmarkt. Und dort schienen nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten gekommen zu sein – der Sohn von Pietro Lombardi (27) konnte sich unter anderem beim Badeentchen-Fischen versuchen. Ob er dabei einen Hauptgewinn ergattert hat und diesen an seine Mama verschenkt hat? Denn in einem ihrer Instagram-Storyclips trägt Sarah plötzlich eine flauschige, gelbe Pikachu-Mütze auf dem Markt. Mithilfe der herabhängenden Fellbänder kann die 27-Jährige die süßen Öhrchen auf ihrem Kopf auch bewegen. Und das scheint wiederum Alessio richtig glücklich zu machen – denn er sitzt dabei breit grinsend auf den Schultern seiner Mami und kann das Schauspiel hautnah miterleben.

Dass sowohl Alessio als auch Sarah Kostümierungen total cool finden, bewiesen sie zuletzt an Halloween. Das Mama-Sohn-Duo ging im Partnerlook in cooler Skelett-Optik auf die Süßigkeiten-Piste und sie schienen dabei richtig viel Spaß zu haben!

