Die klassischen Begleiterscheinungen – jetzt sind sie da! Vor einer Woche machten Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) ihr größtes Glück öffentlich: Das frisch verliebte Paar erwartet sein erstes Baby! Seitdem steht die schöne Influencerin ihren Fans im Netz fleißig Rede und Antwort. So verriet sie, dass ihr Bauch immer mal wieder größer und kleiner werden würde und dass sie einmalige Heißhungerattacken erleben würde. Doch jetzt beichtete sie ihren Followern noch etwas anderes.

Auf ihrem Instagram-Kanal berichtete Angelina schonungslos ehrlich, was alles mit ihrem Körper in den letzten vier Schwangerschaftsmonaten passiert sei. "Das Erste, was ich bekommen habe, ist Cellulite. Von heute auf morgen hat die gesagt: 'Guten Morgen, ich gehöre jetzt auch dazu'", erzählte die 27-Jährige völlig schockiert. Und auch an einer anderen Stelle sähe sie nun anders aus, als noch vor ein paar Wochen: "Wie jede andere Schwangere habe ich das natürlich auch an den Brüsten extrem gemerkt."

Angelinas Oberweite ist in einen munteren Wachstums-Modus übergegangen. Und auch, dass sie als werdende Mutter am Bauchumfang immer mehr zunimmt, stört sie keineswegs. "Es ist mir so was von egal. Selbst, wenn ich am Ende mit einer riesigen Tonne herumlaufe", verriet sie ihren Insta-Fans. Die Hauptsache sei, dass sich das Baby so viel Platz machte, wie es eben braucht, erklärt sie.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek, November 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Dezember 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, November 2019

