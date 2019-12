Ist das der Grund für Bambi Mercurys (32) Aus bei Queen of Drags? Im großen Halbfinale des neuen ProSieben-Formats musste die Berlinerin sich gegen ihre Mitstreiterinnen geschlagen geben: Zum Thema "Grusel und Horror" konnte sie die Jury als Freddie-Krueger-Verschnitt nicht ganz so überzeugen – trotz ihres perfekten Glitzer-Blut-Make-ups kam ihr Outfit aus Streifen-Pullover und Overknees nicht gut an. Doch wie Bambi nun verrät, war dieser Look so gar nicht geplant!

Via Instagram veröffentlichte die DJane kurz nach ihrem Rauswurf aus der Show ein Foto ihres Auftritts. Dazu schrieb die 32-Jährige traurig: "Ich konnte mein Original-Kostüm nicht tragen – stattdessen musste ich das tragen!" Welches Kostüm sie eigentlich geplant hatte, verriet Bambi nicht – zufrieden scheint Tim, wie die Queen bürgerlich heißt, mit dem Ergebnis jedoch nicht zu sein: Er versah den Post mit einem traurigen Smiley.

Ob Bambi mit ihrem eigentlich geplanten Style wohl eine Runde weiter gekommen wäre? Schließlich war sie zuletzt besonders für ihre aufwändigen Outfits – wie ihr Ursula-Styling oder ihr Prinzessin-Leia-Kleid – von der Jury um Heidi Klum (46), Conchita Wurst (31) und Bill Kaulitz (30) gefeiert worden. "Normalerweise sieht man von dir etwas Pompöseres, immer over the top. Heute war das etwas zurückhaltender", kritisierte Heidi diese Woche jedoch. Was meint ihr: Wäre Bambi mit ihrem Original-Kleid weitergekommen?

© ProSieben/Sven Doornkaat Aria Addams, Vava Vilde, Catherrine Leclery, Bambi Mercury und Yonce Banks mit der Jury

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury, Travestiekünstlerin

© ProSieben/Martin Ehleben Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz bei "Queen of Drags"

