Dieser Liebesbeweis erreicht ein neues Level! Im Sommer heiratete der Reality-TV-Darsteller Niklas Schröder (30) seine große Liebe Jessica (25). Ein Jahr zuvor, im Juni 2018, hatten die beiden öffentlich verkündet, ein Paar zu sein. Den gemeinsamen Jahrestag ließ sich der Ex-Bachelorette-Kandidat bereits als Tattoo stechen. Für den Körperkunst-Fan mussten nun, knapp drei Monate nach der großen Hochzeit, weitere Erinnerungsmotive her: Nik ließ sich jetzt nicht nur Jessis Namen, sondern auch das Hochzeitsdatum unter der Haut verewigen!

Diese Woche wurden dem 30-Jährigen gleich drei neue Tattoos gestochen – eines davon fällt besonders ins Auge: Hinter seinem Ohr prangt ein Engel, der ein Fähnchen mit dem Schriftzug "Jessi" trägt. Außerdem ziert Niks Schläfe nun ein kleines Herz. Von dem Motiv wusste seine Liebste Jessi nichts, wie Nik gegenüber Promiflash verriet: "Ich bin glücklich verheiratet und habe immer zu meiner Familie gesagt, wenn ich heirate, dann einmal und das wird die Frau sein, mit der ich alt werde. Jetzt trage ich ihren Namen auf meiner Haut, was mich natürlich stolz macht." Der Engel und das Herz würden als Symbol dafür stehen, dass man auf sein Herz hören solle und nicht darauf, was andere sagen.

Nach der Trauung im September war es für Nik jetzt an der Zeit, seine Traumfrau für immer zu verewigen. "Als ich nach Hause kam, hat sie sich sehr gefreut. Ich betone aber nochmal: Ich tätowiere mich für mich! Mein Körper ist mein Tagebuch", erzählte er. Neu ist auch, dass auf seinen Fingern an der linken Hand jetzt die Ziffern des Hochzeitsdatums prangen: 1409. Was sagt ihr zu Niks neuen Tattoos? Stimmt ab.

