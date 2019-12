Über diese herzerwärmenden Worte hat sich Taylor Swift (30) sicher gefreut! Für die erfolgreiche Sängerin ist heute ein ganz besonderer Tag: Sie zelebriert ihren 30. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag ließen es sich ihre Freunde nicht nehmen, der Chartstürmerin Glückwünsche via Social Media zu hinterlassen. Ein Geburtstagsgruß stach dabei besonders aus der gratulierenden Meute heraus: der von Freundin Gigi Hadid (24).

Auf Instagram teilte das Model gleich mehrere Schnappschüsse, auf denen sie zusammen mit dem Geburtstagskind zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Eine alte Seele, die 30-Jährigen feiert – und was für ein Phänomen du bist!" Doch das sollte noch nicht alles sein, was die 24-Jährige loswerden wollte. "Es ist selten, dass jemand unnachahmlich ist und trotzdem die Herzen mit ihrer angeborener Großzügigkeit wie zu Hause fühlen lässt", schwärmte sie weiter und bekundete ihre Liebe zu der Musikerin.

Bereits im vergangenen Jahr fand Gigi emotionale Worte zum Wiegenfest der "Shake It Off"-Interpretin. "Prost – auf viele weitere Jahre, in denen wir einfach nur die Sterne beobachten, kochen und unsere epische Freundschaft feiern", schrieb sie damals in ihrer Insta-Story.

Getty Images Taylor Swift in Los Angeles im Dezember 2019

Getty Images Model Gigi Hadid

Getty Images Gigi Hadid, Taylor Swift, Halsey, Bella Hadid und Todrick Hall

