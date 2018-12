Bei diesen süßen Worten ging ihr sicherlich das Herz auf: Am 13. Dezember feierte Taylor Swift ihren 29. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag ließen sich ihre Freunde nicht lumpen und widmeten der Chartstürmerin viele süße Zeilen via Social Media. Einen Geburtstagsgruß übertrumpfte aber alle – der von Gigi Hadid (23). Das Model teilte einen coolen Schnappschuss und dankte seiner BFF Taylor für die vielen Jahre der Freundschaft!

Sie gibt einen lieben Toast auf ihre beste Freundin: In ihrer Instagram-Story teilte die 23-Jährige einen niedlichen Geburtstagsgruß an die "Shake It Off"-Interpretin. "Prost – auf viele weitere Jahre, in denen wir einfach nur die Sterne beobachten, kochen und unsere epische Freundschaft feiern", schrieb Gigi zu ihrem Beitrag. Das Victoria's Secret-Girl sei einfach nur dankbar, dass Tay immer sie selbst geblieben ist, und sehe sie als Bereicherung in ihrem Leben.

Doch nicht nur die Laufsteg-Schönheit gratulierte der Sängerin zu ihrem Jubiläum – auch andere Stars wie Schauspielerin Hailee Steinfeld (22) oder Cara Delevingne (26) gehörten zu den Gratulanten. "Herzlichen Glückwunsch an meine beste Kumpeline. Ich liebe dich so sehr", schrieb unter anderem auch Lily Aldridge (33) an ihre Freundin.

Getty Images Gigi Hadid und Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Sydney

Jamie McCarthy/Getty Images Taylor Swift und Lily Aldridge bei der Victoria's Secret Fashion Show 2013

