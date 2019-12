Jetzt krönen Gwen Stefani (50) und ihr Liebster Blake Shelton (43) ihre Liebe mit einem weiteren gemeinsamen Song! Seit 2015 sind der Country-Musiker und die Sängerin ein Paar. Dass die beiden zusammen total glücklich sind, bewiesen sie zuletzt bei den CMA-Awards im November. Dort gewann der 43-Jährige eine der begehrten Trophäen und ließ sich dafür gebührend von Gwen feiern, die ihn glücklich in die Arme schloss. Zwar warten die Fans des Pärchens noch darauf, dass sie sich endlich verloben, vorerst entscheiden sich die Bühnenstars aber erst mal wieder für ein Duett!

Das Lied "Nobody But You" erschien in der Nacht zu Freitag bereits auf YouTube und trägt eindeutig die Handschrift von Blake. Bei dem musikalischen Liebesbeweis handelt es sich nämlich um einen rockigen Country-Song. Im Refrain des romantischen Tracks, den die beiden zusammen singen, heißt es: "Ich will nicht ohne dich leben, nicht mal ohne dich atmen. Ich will nicht von dir träumen, ich will mit dir neben mir aufwachen." Zuvor kündigte der "Hell Right"-Interpret das Zweier-Projekt tagelang auf Social Media an – nach "Go Ahead And Break My Heart" und "You Make It Feel Like Christmas" handelt es sich um ihr drittes Duett.

Das Stück soll auf dem bald erscheinenden neuen Album von Blake sein. Gegenüber People erklärte er, wie viel ihm dieses Lied bedeutet: "Je öfter ich den Song höre, desto mehr liebe ich ihn. Ich habe gemerkt, dass er genau das beschreibt, wo ich gerade in meinem Leben stehe." Deswegen habe der US-Amerikaner auch entschieden, den Track schließlich mit Gwen aufzunehmen.

SIPA PRESS / Action Press Blake Shelton bei einem Auftritt im November 2019

Getty Images Gwen Stefani bei einem Auftritt im November 2019

Backgrid / ActionPress Gwen Stefani und Blake Shelton bei den People's Choice Awards 2019

