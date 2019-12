Diese beiden scheinen sich wirklich gesucht und gefunden zu haben! Im Sommer dieses Jahres haben Hollywood-Ulknudel Chris Pratt (40) und Arnold Schwarzeneggers (72) Tochter Katherine (30) sich bei einer romantischen Zeremonie die ewige Treue geschworen – daraus, dass die Turteltauben sich heiß und innig lieben, machen sie seitdem wirklich kein Geheimnis: Anlässlich Katherines 30. Geburtstag schüttete Chris jetzt im Netz sein Herz aus.

Via Facebook widmete der "Guardians of the Galaxy"-Star seiner Göttergattin nun eine rührende Liebeserklärung. "Happy Birthday, Katherine! Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben – ich weiß nicht was ich ohne dich tun würde", begann Chris seine Botschaft. "Wahrscheinlich irgendwann auf dem Balkon ausgesperrt werden und dort leben müssen oder mit einem ungeladenen Telefon und nur einem Schuh durch eine Stadt wandern, spät zur Arbeit wie eine Art Angst-Fieber-Traum", witzelte er weiter. Zum Glück müsse er sich darüber ja keine Gedanken machen.

"Du hast meine ganze Welt zum Besseren verändert. Ich bin so dankbar, dich gefunden zu haben", schwärmte Chris weiter – und darauf folgte das wohl größte Kompliment: "Du bist eine unglaubliche Frau und Stiefmutter", betonte der Vater eines Sohnes. Zusätzlich veröffentlichte er noch eine Collage mit lauter hübschen Schnappschüssen von Katherine sowie Pärchenbildern. Was sagt ihr zu dem Beitrag? Stimmt ab!

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame", 2019

Facebook / Chris Pratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

